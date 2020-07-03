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Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçırılmasıyla ilgili davanın ilk duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı. Hakim tutuklu sanıkların tümünün yurt dışı çıkış adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçırılmasıyla ilgili davanın ilk duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı. Hakim tutuklu sanıkların tümünün yurt dışı çıkış adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçırılmasıyla ilgili davanın ilk duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı. Hakim tutuklu sanıkların tümünün yurt dışı çıkış adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçırılmasıyla ilgili davanın ilk duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı. Hakim tutuklu sanıkların tümünün yurt dışı çıkış adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
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