‘Nurçinler’ çetesinin karıştığı silahlı çatışma kamerada

İstanbul polisinin yaptığı operasyonla Nurçinler çetesi olarak bilinen şebekenin lideri yakalanarak gözaltına alındı. Şebekenin karıştığı silahlı çatışma anları saniye saniye kameralara yansıdı.
İstanbul Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede suç olaylarına karışan ‘Nurçinler’ şebekesinin lideri kıskıvrak yakalandı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen çete lideri A.N. “Silahlı Suç örgütü kurmak, yönetmek”, Nitelikli Yağma”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Kasten Yaralama”, “Tefecilik”, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet”, “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Tehdit” suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Silahlı çatışma anı ve polis operasyonu kamerada
Şebekenin karıştığı silahlı çatışma anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken çete liderine yapılan operasyon anı ise polis kameralarına yansıdı.Güvenlik kameralara yansıyan görüntülerde şebekenin yol ortasında uzun silahlı çatışmaya girdikleri görülüyor. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise çete liderinin evine yapılan operasyon anı ve ele geçirilen suç malzemeleri görülüyor.