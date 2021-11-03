O-3’te arıza yapan kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

O-3 Karayolunda motosiklet arıza yapan kamyonete çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kamyonet sürücüsü de olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kaza; saat 01.00’da O-3 Karayolu Bayrampaşa Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet arıza nedeniyle yolun sağ şeridine park etti. Bu esnada aynı istikamete seyir halinde olan Yılmaz Yüksel idaresindeki 34 AFN 13 plakalı kamyonet arıza yapan kamyona çarpmamak için hamle yaptığı sırada kontrolden çıkarak yolun diğer şeridine savruldu.

Motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Savrulan kamyonun arkasından gelen H.Y. idaresindeki 34 CSD 682 plakalı motosiklet ise park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın olduğunu gören diğer sürücülerde durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza nedeniyle O-3 Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazada hasar alan motosiklet ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Trafik, motosikletin kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza yerinde çalışma yapan polis ekipleri ise çevrede buldukları bir plakanın kaçan kamyonete ait olup olmadığı üzerinde araştırma yapmaya başladı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.