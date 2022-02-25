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Odesa’da vurulan Türk gemisi İstanbul’a ulaştı

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Ukrayna’nın Odesa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi İstanbul’a ulaştı. Gemide meydana gelen hasar drone ile görüntülendi.

Odesa’da vurulan Türk gemisi İstanbul’a ulaştı
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Ukrayna’nın Odesa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi İstanbul’a ulaştı. Gemide meydana gelen hasar drone ile görüntülendi.

Ukrayna’nın Odesa Limanı’ndan hareket eden Yasa Denizcilik’e ait, Marshall Adaları bayraklı ‘YASA Jüpiter’ adlı yük gemisine roket isabet etmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gemide maddi hasar meydana gelmişti.

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Yaşanan olayın ardından İstanbul’a doğru yola çıkan gemi, öğle saatlerinde Karadeniz’den Boğaz’a giriş yaptı. 199 metre boyundaki gemide oluşan hasar, drone ile havadan görüntülendi.

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