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Odesa’da vurulan Türk gemisi Yalova’ya ulaştı

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Ukrayna’nın Odesa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi onarım için Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan tersane bölgesine getirildi.

Odesa’da vurulan Türk gemisi Yalova’ya ulaştı
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Ukrayna’nın Odesa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi onarım için Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan tersane bölgesine getirildi.

Ukrayna’nın Odesa Limanı’ndan Yasa Denizcilik’e ait Marshall Adaları bayraklı “Yasa Jüpiter” gemisine roket isabet etmişti. Ölen ve yaralanın olmadığı gemide maddi hasar oluşmuştu. Odesa Limanı’ndan ayrılan 199 metre uzunluğundaki gemi, onarım için Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Tersaneler Bölgesi’ne getirildi.

Safine Tersanesi’ne getirilen Yasa Jüpiter’e kılavuz gemiler de eşlik etti. Tersaneye çok sayıda polis ve sağlık ekibi önlem amaçlı sevk edildi.

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Tersane limanına çekilen geminin kısa sürede tadilatına başlanması planlanıyor.

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