Oğlunun düğününe gidemedi, sahte alkolden hayatını kaybetti

Büyükçekmece’de sahte alkol alan ve işe giderken yolda düşüp bayılan Özbekistan vatandaşı Dilara Atacanova (52) hayatını kaybetti. Kadının Özbekistan’daki oğlunun düğününe korona virüs tedbirleri nedeniyle gidemediği ve evde oturup alkol aldığı öğrenildi.

Özbekistan uyruklu Dilara Atacanova (52) önceki gün Büyükçekmece’de işe giderken yolda bir anda düşerek bayıldı. Kadının bayıldığını gören esnaflar, hemen müdahale ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kadının yapılan ilk incelemesinde sahte alkol nedeniyle zehirlendiği ortaya çıktı. Yoğun bakıma kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Atacanova’nın cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Hayatını kaybeden kadının arkadaşı Akgül Kılıç, "Memlekette oğlunun düğünü vardı. O da buradaydı. Ekmek parası için hepimiz buradayız. Yollar kapalı olunca düğüne de gidemedi. Sahte alkol nedeniyle vefat etti. Sahte alkolü her yerde bulabiliyorsunuz. Onları yarım litrelik pet şişelere koyup satıyorlar. Bu çok yayılmış. Bir tek Avcılar, Esenyurt değil her tarafa yayılmış bu. Bizim Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan vatandaşları hafta sonları alkol alıyorlar. Bulmak hiç problem değil" ifadelerini kullandı.