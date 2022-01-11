banner4556

Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi

banner4336

Küçükçekmece’de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan öğretmen Mustafa Çalışır hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında öğretmenin 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi
banner4581

Küçükçekmece’de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan öğretmen Mustafa Çalışır hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında öğretmenin 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Küçükçekmece’de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan öğretmen Mustafa Çalışır (44) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2021’de Zühtü Şenyuva İlkokulu’nda meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede mağdur çocuk Sercan B.’nin (9) ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğu ve öğretmen Mustafa Çalışır’ın da aynı okulda öğretmenlik yaptığı aktarıldı. Olay günü öğrenciler arasında tartışma çıktığı kaydedilen iddianamede, öğretmen Mustafa Çalışır’ın öğrenci Sercan B.’yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

banner4575

İddianamede öğretmen Mustafa Çalışır’ın ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Manyas polisinden gazetecilere ziyaret
Manyas polisinden gazetecilere ziyaret
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321