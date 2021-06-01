Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı

Okmeydanı bağlantı yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak yan yattı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü ise bir süre ekiplerin çalışmalarını izledi. Çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.