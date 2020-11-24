Okul çevrelerinde kaçak sigara satışı yapan şüphelilere operasyon

Ataşehir’de okul çevrelerinde çocuklara kaçak sigara satışı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon lira olan, 2 ton satışa hazır halde bandrolsüz kaçak tütün ve 7 milyon 845 bin adet satışa hazır halde boş makaron ele geçirildi.
1 milyonluk kaçak tütün ele geçirildiAdreste yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon lira olan, 2 ton satışa hazır halde bandrolsüz kaçak tütün, 789 adet koli içerisinde toplam 7 milyon 845 bin adet satışa hazır halde boş makaron ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler İbrahim A. (49), Kamuran A. (23) ve Çetin H. (46), “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.