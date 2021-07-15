Ölümüne gaspçılara direndi, darp edilmesine rağmen çantayı bırakmadı

İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu 3 kişi tekme ve yumruklarla saldırdıkları bir adamın çantasını çalmaya çalıştı. Gaspçılara direnen adam çantayı elinden bir an olsun bırakmazken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Aksaray’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu gaspçılar, elinde çanta ile Aksaray Meydanda yürüyen adamı gözüne kestirerek takibe aldı. Gaspçılar elindeki çanta olan şahsı, üçgen bir şekilde aralarına alarak yürümeye başladı. Caddenin sakin olduğu ve alıp kaçabilecekleri bir bölgeye kadar gaspçılar, hiçbir şey belli etmeden devam etti.

Ölümüne gaspçılara direndi

Cadde üzerinde yürüyen gaspçılardan önde olan bir anda arkasını dönerek, elinde çanta olan adama yumruk atarken, arkasından gelenlerde tekme ve yumruklarla saldırdı. Yere düşen şahıs, elindeki çantayı bir an olsun bırakmadı. Çevredeki vatandaşların tepkileri üzerine gaspçılar çantayı alamayacaklarını anlayarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra gaspçılar ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

“Elindeki çantayı almayı çalıştılar, bayağı bir para vardı”

Olayı gören bir vatandaş, “Gaspı gördüğüm kadarıyla garaj girişinde oldu. Adamın burada yattığını gördüm, öbürleri kaçtı gitti, adamı kurtardılar. Kaç kişi olduğunu göremedim. Hamal ve zenci bir kadın adamı kurtardılar. Polisler buradaydı, gaspa uğrayan adamı alıp götürdüler. Çantayı alamadılar” diyerek olayı anlattı. Olay anını anlatan başka bir vatandaş ise, “Vatandaşı burada yatırdılar, yabancı uyrukluydu. Elindeki çantayı almayı çalıştılar, bayağı bir para vardı. Adamı bayağı darp ettiler. Vatandaşlar adama yardım ettiler, adamı kurtardılar. Gaspçılar daha sonra kaçtılar. Polisler geldi, vatandaşa eczaneci arkadaş yardım etti, buz falan verdiler. Adamlar kaçarken yakalayın diye bağırdık ama kimse yakalayamadı” diye konuştu.

Güpegündüz gasp dehşeti kamerada

Fatih’te gaspçılar tarafından darp edilmek istenen şahsın çantayı bırakmayarak gaspçılara direndiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın elinde çanta ile yürüdüğü sırada, önünden giden şahsın bir anda arkasını dönerek saldırdığı ve arkasındakilerinde saldırarak çantayı aldığı, sonrasında ise şahsın çantayı bırakmadığı görülüyor. Çantayı alamayan gaspçıların kaçarak kayıplara karıştığı görülüyor.