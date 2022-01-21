banner4556

Ömür hemşirenin katil zanlısı adliyeye getirildi

banner4336

Kartal’da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez’i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun ile beraberindeki Musa T. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

Ömür hemşirenin katil zanlısı adliyeye getirildi
banner4582

Kartal’da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez’i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun ile beraberindeki Musa T. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

banner4575

Kartal’da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde dün saat 13.45 sıralarında yaşanan olayda, aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurdu. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömür Erez hastanede hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Rahmi Uygun ve kiralık otomobille olay yerine beraber geldiği Musa T. polisin çalışması ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray...
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349