Önce anahtarı sonra otomobili çaldılar: O anlar kamerada

İstanbul Güngören’de hırsızlar girdikleri evlerden önce kontak anahtarını ardından park halindeki araçları çaldı. Hırsızların çaldıkları anahtarla sokaklarda dolaşarak park halindeki otomobili aradıkları anlar kameraya yansıdı. Park halindeki araçları çalan 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Güngören’de hırsızların girdikleri evlerden araçların kontak anahtarlarını çalarak park halindeki otomobillerin çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde şahısların çaldıkları kontak anahtarlı ile otomobili aradıkları görüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen, Burak Ö.(20), H.F.(17), Yakup G.’yi (20) gözaltına alındı. Şüphelilerden Burak Ö.’nün daha önceden 32 kez, H.F.’nin 13 kez, Yakup G.’nin de 9 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.