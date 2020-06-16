Önce aracın kapısını kontrol etti, ardından içerideki telefonu böyle çalıp kaçtı

İstanbul’da sokakta yürüyen şahıs, park halindeki otomobilin önce kapısının kilitli olup olmadığını kontrol etti. Kilitli olmadığını anlayınca da geri dönüp otomobildeki cep telefonunu çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Muharrem S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, yapılan sorgusunda olayı gerçekleştirdiğini söyleyerek telefonu polislere teslim etti. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.Şahsın park halindeki otomobilden cep telefonu çaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde şahıs park halindeki otomobilin önce kapısının kilitli olup olmadığını kontrol ediyor. Kilitli olmadığını anlayınca da geri dönüp otomobildeki cep telefonunu çalarak kaçıyor.