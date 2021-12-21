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Önce döner yedi, sonra hırsızlık yaptı

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Bursa’da hırsızlık şüphelisi şahıs dönerci dükkânının camından içeri girdi. İçeride yemek yiyen şüpheli, daha sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak, geldiği camdan çıkıp uzaklaştı. Bu ânlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce döner yedi, sonra hırsızlık yaptı
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Bursa’da hırsızlık şüphelisi şahıs dönerci dükkânının camından içeri girdi. İçeride yemek yiyen şüpheli, daha sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak, geldiği camdan çıkıp uzaklaştı. Bu ânlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Yıldırım’a bağlı Mesken Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs, dönerci dükkânının olduğu bölgeye geldi. Daha sonra çevrede gözetleme yapan hırsızlık şüphelisi, camı açarak içeri girdi. İçeride sahiplerinin sabahtan bıraktığı yemeği yiyen hırsız, daha sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Dükkana girme ânları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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