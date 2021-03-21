Önce iş yeri bastılar sonra polise saldırdılar

Esenyurt’ta bir grup bilinmeyen bir nedenle kapalı olan bir iş yerini sopalarla bastı. Olay yerine gelen polise de zorluk çıkaran grup, taş ve sopalarla taşkınlık çıkardı. Arada kalan polis ekipleri havaya ateş açarak grubu dağıtmak isterken, içlerinden biri “kafama sık” demesi ise kan dondurdu. Olay çıkaran grup gözaltına alınarak karakola götürüldü.
“Kafama sık”Polisin havaya ateş açmasına sinirlenen şahıslardan bir tanesi “kafama sık” diyerek polisin üzerine yürüdü. Takviye polis ekiplerinin gelmesiyle şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin çalışmaları sonuncu olaya karışan şahıslar tek tek tespit edilerek gözaltına alındı. Saldırganlar hakkında, polis ekiplerine mukavemet, mala zarar verme, sokağa çıkma yasağının ihlali suçlarından işlem yapıldı. Yaşanan olaylar ise saniye saniye kaydedildi.