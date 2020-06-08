Önce kocasını bıçakladı, ardından çocuklarını rehin aldı

Küçükçekmece’de cinnet getiren bir kadın önce kocasını bıçakladı ardından çocuklarını rehin alarak 11’inci kattan aşağı atmakla tehdit etti. Kadın polis ekipleri tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.
Komşuları Semih Aslan yaşananları anlatarak, "Eşini bıçaklayıp cinnet geçirdi. Çocuğu da balkondan şarkıyı böyle bir gece yaşıyoruz. İki tane çocuğu var çocuklarını atmaya kalktı. Eşi şuanda hastanede" dedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yere çadır branda yerleştirirken polis ekipleri kadını ikna etmeye çalıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadın ikna olup Ambulansla hastaneye kaldırıldı.