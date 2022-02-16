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Önünü kestikleri araca böyle saldırdılar

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İstanbul Bahçelievler’de bir kişi, aracıyla sokakta durduğu sırada husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı. Yaklaşık 11 kişi yumruk ve tekmeyle araca saldırırken, dehşet anları kameraya böyle yansıdı.

Önünü kestikleri araca böyle saldırdılar
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İstanbul Bahçelievler’de bir kişi, aracıyla sokakta durduğu sırada husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı. Yaklaşık 11 kişi yumruk ve tekmeyle araca saldırırken, dehşet anları kameraya böyle yansıdı.

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Olay Bahçelievler Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta seyir halinde ilerleyen bir kişi, aracıyla durduğu sırada husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı. Bir saldırgan aracın kapısını açmak isterken içlerinden biri de tekmeyle kapıya vurdu. Gruptaki kişilerin sayısı bir anda arttı. Saldırganlardan bazıları otomobile tekme ve yumruklarla saldırırken, gruptakilerden yaşlı bir kişi de sopayla araca vurdu. Şahıslardan biri de aracın önüne atlayıp önünü kesmek istedi. Sürücü ise 11 kişinin saldırısından gaza basarak kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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