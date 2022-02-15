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Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında A.Ö.’nün Çavuşbey Mahallesi’ndeki evini takibe alması sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında A.Ö.’nün Çavuşbey Mahallesi’ndeki evini takibe alması sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eve taksiyle gelen ve bir süre sonra ayrılan M.G.’yi takip eden ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Takip üzerine 2 şüphelinin evinde arama yapıldı.

M.G.’nin evinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ile içiminde ve hazırlanmasında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Diğer şüpheli A.Ö.’nün de evindeki ise uyuşturucu kalıntıları olan poşetten, arama öncesi uyuşturucuyu döktüğü tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucu uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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