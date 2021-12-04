Ordu’dan çaldıkları araçla İstanbul’a gelen 3 çocuk yakalandı

Ordu’da bir oto galeriden çaldıkları arabayla İstanbul’a kadar yaklaşık 900 kilometre yol giden 3 çocuk yakalandı.

Ordu’da bir oto galeriye giren C.U., E.K. ve A.K. isimli çocuklar, dükkanda buldukları kontak anahtarı ile araba çalmış, direksiyona geçen çocuklar, manuel vites araçla 900 kilometre uzaklıktaki İstanbul’un Esenyurt ilçesine gelmişti. Aracın plakasından İstanbul’da oldukları tespit edilen yaşları 15, 13 ve 12 olan 3 çocuk yakalandı. 15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2021, 13:29