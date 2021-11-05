Organ Bağışı Haftası’nda Türkmen şahsın organları 3 hastaya can oldu

Kırklareli’nde beyin ölümü gerçekleşen Türkmenistan uyruklu Bahtıyar Kandymov’un organları 3 kişiye hayat verdi.

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen 38 yaşındaki Bahtıyar Kandymov, Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kandymov’ın beyin ölümü gerçekleşti. Kandymov’un organlarının ailesi tarafından bağışlanması üzerine İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit yetkililerle görüştü. İstanbul Aydın Üniversitesi Medical Park Florya Hastanesi’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Ümit Özçelik ve ekibi tarafından 4 saat süren operasyonla Kandymov’un karaciğeri ile iki böbreği alınarak hastalara nakledilmesi için yola çıktı.

Dr. Öğretim Üyesi Ümit Özçelik, organ bağışının önemini vurgulayarak, “Organ Bağışı Haftası’nda gerçekleşen beyin ölümü sayesinde üç tane vatandaşımız sağlığına kavuşacaklar. Bugün bir karaciğer ve iki böbrek aldık ve bu organları alıcılarına ulaştırıp onları sağlıklarına kavuşturacağız. Bu vesileyle hem Kırklareli’nde oturan vatandaşlarımıza hem de Türkiye’deki vatandaşlarımıza organ bağışının önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Unutmayalım ki o organlara ihtiyacı olan kişiler bizler veya bizlerin yakınları olabilir. Lütfen herkes bunu düşünerek sağlığında organlarını bağışlasın, organ bağışına destek olup bu sayede organlarımız toprak olmasın, çürümesin, yeni insanlara hayat versin. Onları sağlığına kavuştursun” dedi.