Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu

Kırklareli’nde ormanlık alanda kaybolan 3’ü yabancı uyruklu 4 kişi 10 saat sonra bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 4 kişinin kaybolduğu ihbarını alan AFAD ekipleri çalışma başlattı. AFAD ve jandarma ekiplerinin 10 saatlik çalışması sonucu 3’ü Suriye uyruklu 4 kişi Çağlayı köyü yakınlarında bulundu. Daha sonra bulunan 4 kişi 112 Acil Sağlık Ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olan bölgede geceyi yaktıkları ateş başında geçirildikleri öğrenildi.