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Ormanlık alandaki barakada kumar oynarken yakalandılar

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde jandarma ekiplerinin ormanlık alandaki bir barakaya düzenlediği operasyonda kumar oynayan 3 kişi yakalandı.

Ormanlık alandaki barakada kumar oynarken yakalandılar

Kocaeli’nin Derince ilçesinde jandarma ekiplerinin ormanlık alandaki bir barakaya düzenlediği operasyonda kumar oynayan 3 kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, 25 Aralık’ta Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde ormanlık alan içerisindeki bir barakaya düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Barakada yapılan aramada silah yapımı ve tamiratında kullanılan malzemeler, kumar oynanan birçok malzeme ile 118 bin 400 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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