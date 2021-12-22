Ortadoğu’da görevli Amerikalı diplomat pasaportunu yabancı uyruklu şahsa sattı, polise yakalandı

Amerikan pasaportu ile yurt dışına kaçmaya kalkışan yabancı uyruklu bir kişi, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Ona pasaportu para karşılığı sattığı iddia edilen Ortadoğu’da görevli Amerikalı bir diplomat ile kaçak yabancı uyruklu yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 11 Kasım’da Türkiye’de ‘mülteci’ gibi görünen yabancı uyruklu Kamışlı nüfusuna kayıtlı R.S. adlı bir kişi, Almanya’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanına geldi. İddiaya göre o tarihte R.S. akşam saat 17.00 sıralarında pasaport kontrolüne girdi. Yabancı uyruklu R.S.’nin polise gösterdiği pasaportun kendine ait olmadığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin, Ortadoğu’da görevli Amerikalı bir diplomatın pasaportuyla Almanya’ya geçmeye çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kontrolde gösterilen pasaport üzerinde yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu R.S.’nin kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun ABD’nin Beyrut Konsolosluğu’nda “diplomat” olarak görev yapan D.J.K.’ye ait olduğu tespit edildi.

Pasaportu Amerikalı diplomat satmış

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren polis, alandaki kamera görüntüleri incelemesinde Amerikalı diplomat D.J.K. ile yabancı uyruklu R.S.’nin havalimanı içerisinde buluştuğu, burada kıyafetlerini değiştirdikleri ve yabancı uyruklu R.S. isimli şahsın Amerikalı diplomat D.J.K.‘den pasaportu aldığı anlaşıldı. Yabancı uyruklu R.S. ve ABD’li D.J.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan üst aramasında ise Amerikan vatandaşı D.J.K.’nin, isimli yabancı uyruklu R.S.‘nin üzerinden zarf içerisinde 10 bin dolar ve yine kendi adına ait diplomatik pasaport çıktı.

ABD’li konsolosluk görevlisi tutuklandı

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan sahte pasaport kullanarak ülkeden çıkış yapmaya çalışan yabancı uyruklu R.S. hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Amerikan vatandaşı olan D.J.K. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.