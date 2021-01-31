Ortaköy’de alev alev yanan daire paniğe neden oldu

Ortaköy’de cadde üzerindeki 4 katlı bir binanın en üst katındaki boş daire alev alev yandı. Dumanların gökyüzünü kapladığı kameralara yansıyan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Daire alev alev yandıKısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler merdiven yardımıyla yem yukarıdan hem de aşağıdan müdahale etti. Paniğin yaşandığı yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Dairenin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Binadan çıkan dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda dairenin boş olduğu ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu bilgisine ulaşıldı.