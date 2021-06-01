Ortaköy’de ofiste yangın paniği

Beşiktaş’ta iki katlı bir binanın ikinci katında bulunan ofiste yangın çıktı. Ofiste çalışanlar alarm sisteminin devreye girmesiyle kendilerini dışarıya atarken, çalışanların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Ambarlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı bir binanın ikinci katında bulunan ofiste elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanlar ofisin içini kaplarken, içeride bulunanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Panik anları ise çalışanlardan birinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Ofisin alarm sistemlerinin devreye girmesi ile çalışanlar kendilerini dışarıya attı. Dışarıya çıkan çalışanlar, hemen itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Ardından yoğun duman olan ofiste duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.