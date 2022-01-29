Ortaköy’deki feci yangında hayatını kaybeden Şakir Kaba’nın cansız bedeni evden çıkarıldı

Beşiktaş Ortaköy’de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 85 yaşındaki Şakir Kaba’nın cenazesi evden çıkarıldı.

Ortaköy Mecidiye Mahallesi Gözlükçü Sokak’ta bulunan üç katlı ahşap binada saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 85 ve 75 yaşlarındaki karı kocanın yaşadığı öğrenilen binadan çıkan dumanları gören vatandaşlar, evdekileri kurtarmak için içeri girdi. Vatandaşların müdahalesiyle 75 yaşındaki Nazmiye Kaba dışarı çıkartıldı ancak binadan yükselen duman ve alevler solunum cihazına bağlı olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Şakir Kaba’ya ulaşılmasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içindeki binaya müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Binaya giren sağlık ekipleri içeride kalan ve KOAH’lı olduğu öğrenilen Şakir Kaba’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şakir Kaba’nın cansız bedeni yangının çıktığı evden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.