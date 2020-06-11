Beşiktaş Ortaköy Kumpirciler Sokağı’nın hemen arkasında atık ve yağmur suyu kanalları yenileme çalışması yapan İSKİ ekipleri, tarihi kalıntılara rastladı. Bunun üzerine zabıta ekipleri tarafından etrafı kapatılan alanda İstanbul Anıtlar Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. İncelemelerin arından tarihi kalıntılar hakkında tespit yapılacağı ve devamında nasıl bir yol izleneceğinin belirleneceği öğrenildi. Öte yandan çalışmaların durdurulduğu bilgisine ulaşıldı.
Ortaköy’deki kazıda tarihi kalıntılar bulundu
ORTAKÖY’DE ÇÖKEN KUMPİRCİLER SOKAĞI’NIN HEMEN ARKASINDA YAPILAN ATIK VE YAĞMUR SUYU KANALLARI YENİLEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA TARİHİ KALINTILARA RASTLANILINCA ÇALIŞMALAR DURDURULDU.
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