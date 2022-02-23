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Osman Gazi Köprüsü’ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Osmangazi Köprüsü gişelerinde 3 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Osman Gazi Köprüsü’ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Osmangazi Köprüsü gişelerinde 3 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 plakalı otomobili Osmangazi Köprüsü gişeleri Yalova istikametinde durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Zeytin eşliğinde yapılan aramada arka koltuk içinde zulalanmış 3 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Operasyonda otomobilde bulunan M.G.G, M.B.P. ve Y.Y gözaltına alındı. Zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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