Osman Kavala 15 Temmuz davasında hakim karşısına çıkıyor

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanmış ve beraat etmişti. Tahliyesine karar verilen Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçesiyle itirazı nedeniyle ceza evinden çıkamadan yeniden tutuklanmıştı. FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan CIA eski danışmanı Henri Barkey hakkında, ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 20’şer yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame kapsamında yargılanmasına bugün başlanacak.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan ilk duruşmada tutuklu sanık Osman Kavala’nın savunma yapması bekleniyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu yapılanmanın gerçekleştirmeye teşebbüs ettiği darbe girişiminde rol aldıkları kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin darbe girişimi öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına darbe girişimini sevk ve idare eden örgütün mahrem sorumluları ve birbirine paralel bir kısım irtibatlarıyla darbe girişimine hazırlık hareketlerinde bulundukları vurgulandı.

Şüphelilerin, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinin yoğun olduğunun anlatıldığı iddianamede, şüphelilerden Henri Barkey’in darbe girişimin gerçekleştirilmeye teşebbüs edildiği gün Türkiye’ye geldiği ve faaliyetini gizlemek amacıyla bir oturum tertip edildiği kaydedildi.

İddianamede şüpheliler Osman Kavala ve Henri Barkey’in, ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 20’şer yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.