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Osmanbey’de trafikte kavga kamerada: Yumruk darbesiyle yere savruldu

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Osmanbey’de trafikte tartışan iki sürücü, yol ortasında tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anları kameralara yansırken, taraflardan biri aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Polisin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Osmanbey’de trafikte kavga kamerada: Yumruk darbesiyle yere savruldu
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Osmanbey’de trafikte tartışan iki sürücü, yol ortasında tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anları kameralara yansırken, taraflardan biri aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Polisin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli Osmanbey Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler tekme ve yumruklarla birbirine saldırmaya başladı. Çıkan kavgada taraflardan biri karşı tarafın yumruğuyla yere düştü. Kavga polisin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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