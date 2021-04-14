Otel lobisinde eşini vahşice öldüren sanık hakkındaki haksız tahrik indirimi kaldırıldı

Ümraniye’de ayrı yaşadığı eşini otel lobisinde defalarca bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ‘haksız tahrik’ indirimi altında 20 yıl hapse çarptırılan ve Yargıtay’ın bozma kararının ardından yerel mahkemede yeniden yargılanan Hakan Kadakal, “eşi kasten öldürme” suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Şartları oluşmadığı gerekçesiyle sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulamayan mahkeme, cezada iyi hal indirimi yaptı.

Ümraniye’de 14 Nisan 2017 tarihinde ayrı yaşadığı eşi ve 2 çocuğunun annesi Duygu Kadakal’ı bir otel lobisinde defalarca bıçaklayarak feci şekilde öldüren Hakan Kadakal, “haksız tahrik altında eşi kasten öldürme” suçundan iyi hal indirimiyle birlikte 20 yıl hapse çarptırılmıştı. Dosya Yargıtay’a taşınmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın maktul Duygu Kadakal’a evlilik süresince şiddet uyguladığına yönelik iddiaların sabit olduğu, sanık Hakan Kadakal’ın iç dünyasından kaynaklanan öldürme motivasyonunun bulunduğu, olay günü maktulden sanığa yönelen haksız bir eylemin bulunmadığını gerekçe göstererek sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine hükmetti. Yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Davanın Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hakan Kadakal cezaevinden getirilirken, Duygu Kadakal’ın kardeşi Gizem Topçu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan katılan avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu, “Şikayetçiyiz. Bozma ilamı da gözetilerek sanığın cezalandırılmasını talep ederiz” dedi. Sanık avukatı Yasemin Gülabi ise, sanık hakkında verilecek kararda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını isteyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Hakan Kadakal, “Ben ağır tahrik altında duyduğum hiddetle maktule yönelik eylemimi gerçekleştirdim. Bu nedenle tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum” diye konuştu.

İyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası

Davayı yeniden karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Hakan Kadakal’ı ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki davranışlarını takdiri indirim nedeni olarak kabul eden mahkeme, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Şartları oluşmadığından sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmadı.

“İyi hal indirimine itiraz edeceğiz”

Duygu Kadakal’ın ailesinin avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu, “Hakan Kadakal, müvekkilimin ablası Duygu Kadakal’ı defalarca bıçaklayarak öldürmüş ancak bir önceki yargılamada tahrik indiriminden faydalanarak 20 yıl ceza almıştı. Yargıtay’ın bozma ilamından sonra bugün sona eren yargılamada canavara hisle ve acı çektirerek eşini öldürmekten önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı ancak bu sefer de cezası iyi hal indiriminden faydalanarak müebbet hapis cezasına çevrildi. Bu sonuç bizi bir nebze rahatlattı ancak iyi hal indirimi uygulanması noktasında karara itiraz edeceğiz” dedi.