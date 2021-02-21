Otelden atlayan şahsın üzerine düştüğü genç o anları anlattı

Kağıthane Çağlayan’da yolda yürürken üzerine otelden atlayan şahsın düştüğü genç, “Ben o adamdan şikayetçiyim, otelin hiçbir tane güvenlik önlemi olmadığı için onlardan da şikayetçiyim. Bellimde ağrı var, kafamda kırık var, resmen bir travma geçirdim” dedi.
“Yere yığıldım, yığıldıktan sonra kafamı çevirdim bir tane adam gördüm”Adamdan ve otelden şikayetçi olduğunu söyleyen Yusuf İşgören, “Olay cuma günü arkadaşıma yardım etmeye gelirken yolda kafama bir şey düştü. O an binadan kalıp gibi bir şeyler döküldü sandım. Yere yığıldım, yığıldıktan sonra kafamı çevirdim bir tane adam gördüm. Gördükten sonra yere düştüm. Yere düştükten sonra da gözümü açtığımda hastanedeydim. Ben o adamdan şikayetçiyim, otelin hiçbir tane güvenlik önlemi olmadığı için onlardan da şikayetçiyim. Şu an başımda ve belimde ağrılar var. İzler ve kırıklar zaten bellidir. Belimde ağrı var, kafamda kırık var, resmen bir travma geçirdim” dedi.