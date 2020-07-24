Oto dolandırıcılarına 14 ilde eş zamanlı operasyon

Polis ekipleri, İstanbul başta olmak üzere 14 ilde Ferhat T. İsimli şüphelinin liderliğindeki oto dolandırıcılarının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 94 adet Oto Hırsızlığı eylemi gerçekleştiren şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edilirken, operasyon anı da kameraya yansıdı.

Polis Ekipleri, Ferhat T. İsimli şüphelinin liderliğindeki 2017 ve 2019 yılları arasında otomobil hırsızlığı yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, suç örgütü üyelerinin İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir ve Antalya İllerinde bulunan kurumsal oto kiralama işi yapan firmalarından aynı veya farklı günlerde kısa süreliğine çok sayıda araç kiraladıkları tespit edildi. Daha sonra kiralamış oldukları otomobilleri, kendi tasarruflarına geçirerek üzerinde bulunan GPS takip cihazları sökerek izlerini kayıp ettirdikleri ve bu araçları Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Konya, Adana, Hatay, Aydın, Van, Bingöl, Isparta ve Kırıkkale İllerinde bulunan örgüt üyelerine göndererek, bir kısmını parçalayarak yedek parça olarak sattıkları, diğer bir kısmını ise , hasarlı otomobiller ile change (çenç) yaparak, vatandaşlara atarak dolandırdıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

94 adet oto hırsızlığı yapmışlar

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, 44 şüpheliden oluşan suç örgütün 94 adet Oto Hırsızlığı eylemi gerçekleştirdiğini belirledi. Suç örgütü üyeleri tarafından çalındığı tespit edilen 12 adet otomobil, çeşitli tarihlerde polis ekipleri tarafından bulunurken, 12 adet çalıntı oto ise Change (çenç) ise ele geçirildi. Bir şüphelinin halen cezaevinde olduğu, 1 şüphelinin askerde olduğu, 1 şüphelinin ise yurtdışında bulunduğu öğrenildi.

Suç örgütü üyelerine operasyon

Suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışama başlatan polis ekipleri, İstanbul Başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Konya, Adana, Hatay, Aydın, Van, Bingöl, Isparta ve Kırıkkale İlleri olmak üzere toplam 45 ayrı adreste 44 şüpheliye yönelik 21 Temmuz günü günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şüpheliler TCK 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma- Üye Olma-Oto Hırsızlığı-Nitelikli Dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.