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Oto galerideki maymunlar polis operasyonuyla kurtarıldı

Maltepe’de bir oto galeriye yapılan operasyonda, 1’i down sendromlu gümrük kaçağı 4 adet Makak cinsi maymun bulundu. Maymunlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Oto galerideki maymunlar polis operasyonuyla kurtarıldı

Maltepe’de bir oto galeriye yapılan operasyonda, 1’i down sendromlu gümrük kaçağı 4 adet Makak cinsi maymun bulundu. Maymunlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Maltepe’de 25 Haziran’da bir oto galeride nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanların bulunduğu bilgisi üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Oto galeriye yapılan operasyonda 1’i down sendromlu olan gümrük kaçağı 4 adet Makak cinsi maymun bulundu. Maymunlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi. Operasyonda yakalanan 1 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanun’a muhalefet ve Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” suçundan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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