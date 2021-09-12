Otobüs firmasına kaçak sigara operasyonu

Küçükçekmece’de polis ekipleri bir otobüs seyahat firmasına baskın düzenledi. Bilet satışı yapar gibi gişede sigara satan firmada yapılan aramada toplam 10 bin 840 paket kaçak sigara, 7 bin 500 dal sigara ve makaronlar ele geçirildi.
İş yerine yapılan aramaya Çay ve Tütün Arama Köpeği "Öfke" de katıldı. Köpeğin tepki vermesi sonucu dükkanın arka tarafından bulunan bir depoda inceleme yapıldı. Yapılan aramalarda 10 bin 840 paket kaçak sigara, 7 bin 500 dal sigara ve makaronlar ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.