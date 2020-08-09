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Otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü ve muavinden geriye fotoğrafları kaldı

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA MEYDANA GELEN OTOBÜS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERDEN 3’ÜNÜN KİMLİĞİ BELLİ OLDU. HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ VE MUAVİNDEN İSE GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI.

Otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü ve muavinden geriye fotoğrafları kaldı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden 3’ünün kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden sürücü ve muavinden ise geriye fotoğrafları kaldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii’nde Metro Turizme ait Mercedes marka otomobilin yoldan çıkmasıyla meydana gelen kazada, aralarında sürücü ve muavinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenlerden 3’ünün, yolcu Erdem Okçu (32), muavin Ali Yaşar Sarali (37) ve şoför Doğan Duygulu olduğu öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden sürücü ve muavinden ise geriye fotoğrafları kaldı.

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Otobüs kazası sonrası yürek yakan görüntüler
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