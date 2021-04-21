Otobüs kazasında hayatını kaybeden yolcunun kimliği belirlendi

Beşiktaş’ta çift katlı İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada feci şekilde hayatını kaybeden yolcunun kimliği belirlendi. Kazada Sevgi Yamaç Yalçın (31) isimi kadının bariyerin saplanması sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği, Münir B.’nin ise yaralandığı öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından şoför gözaltına aldı. Şoförün ilk ifadesinde bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptığını söylediği öğrenildi.
Olay yerine Cumhuriyet Savcısı da gelerek incelemelerde bulundu. Savcının incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın’ın cesedinin otobüsten çıkartılarak adli tıp kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.Kazayı gören bir vatandaş, "Otobüs tünelin içine hızlı girdi, virajı alamadı, bariyerleri söktü, burada istop etti. Demir olduğu gibi kadına saplandı, hayatını kaybetti. Köprünün altında hızlı geldi" ifadelerini kullandı.