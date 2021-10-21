Otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araç çarptı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.M. isimli çocuğa, otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DAL 361 plakalı araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan F.M., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.