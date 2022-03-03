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Otobüsün tavanında gizlenen 126 kilo eroini ’Talisca’ buldu

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Kocaeli’de bir yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda narkotik köpeği ’Talisca’ ile yapılan aramada 235 paket halinde 126 kilogram eroin ele geçirildi.

Otobüsün tavanında gizlenen 126 kilo eroini ’Talisca’ buldu
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Kocaeli’de bir yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda narkotik köpeği ’Talisca’ ile yapılan aramada 235 paket halinde 126 kilogram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli bir otobüs durduruldu. Narkotik köpeği Talisca ile otobüsün içerisinde arama yapıldı. Köpeğin otobüsün tavanına tepki vermesi üzerine ekipler, kapağı söktü. Yapılan aramalar neticesinde, otobüsün tavanına gizlenmiş 235 paket halinde 126 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, gerekli tahkikata başlandığı öğrenildi.

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