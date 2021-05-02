Otogarda patlayıcı ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük kısıtlama öncesi İstanbul’u kana bulamak isterken polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 2 şüpheli ve irtibatlı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, ’tehlikeli madde bulundurma’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin örgütsel bağlantılarına ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.