banner4352

Otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu

Şirinevler E-5 yanyolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazazedelerin yardımına ise kazayı gören Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır koştu.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu
banner3909
banner4336

Şirinevler E-5 yanyolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazazedelerin yardımına ise kazayı gören Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır koştu.

Olay, saat 22:00 sıralarında E-5 Karayolu Şirinevler mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Aracın sürücüsü kazada hafif şekilde yaralanırken, araçtaki diğer iki kişi yara almadı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibinin ayakta müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu

Olay yerinden tesadüfen geçen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da yardım etmek amacıyla aracından inerek kazazedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. trafik, itfaiye ekiplerinin devrilen direği ve ağır hasarlı aracı olay yerinden kaldırmasıyla birlikte normale döndü.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
UEFA Süper Kupa Chelsea’nin
UEFA Süper Kupa Chelsea’nin
  1. SPOR

banner4391

banner4324

banner3841