Otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu

Şirinevler E-5 yanyolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazazedelerin yardımına ise kazayı gören Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır koştu.
Kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştuOlay yerinden tesadüfen geçen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da yardım etmek amacıyla aracından inerek kazazedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. trafik, itfaiye ekiplerinin devrilen direği ve ağır hasarlı aracı olay yerinden kaldırmasıyla birlikte normale döndü.