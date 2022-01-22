banner4556

Otomobil dereye düştü

banner4336

Silivri'de dereye uçarak ters dönen otomobildeki sürücü boğulmaktan son anda kurtuldu.

Otomobil dereye düştü
banner4582

Kaza saat 01.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkiinde yaşandı. 34 EU 3806 plakalı otomobil sürücüsü Gürkan O., tuzla deresine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis  ile Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri sevk edildi. Bu sırada sürücü kendi imkanlarıyla, dereye yuvarlanarak ters dönen otomobilden çıkmayı başardı. Boğulmaktan kurtulan sürücü ifadesi alınması için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Sürücü, "Fren boşalınca başkasına çarpmamak için dereye uçtum" dedi. Dereye düşen otomobili çıkarmak için olay yerine gelen çekici çamura saplandı. İtfaiye ve polis ekiplerinin çekici aracını iterek bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra dereye düşen otomobil uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden kaldırıldı.

silivriyerelhaber.com

banner4575

YORUM EKLE
Gönder

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321