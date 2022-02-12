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Otomobil ile çarpışan 73 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücü yaralandı

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Tekirdağ Çorlu’da ehliyeti olmayan yaşlı adam, kullandığı plakasız motosikletle kaza yaptı. Otomobille çarpışma sonrası yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ile çarpışan 73 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücü yaralandı
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Tekirdağ Çorlu’da ehliyeti olmayan yaşlı adam, kullandığı plakasız motosikletle kaza yaptı. Otomobille çarpışma sonrası yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi’nin Bülent Ecevit Bulvarı’na bağlandığı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Bulvarı’nda seyreden Hakan S’nin kullandığı 17 ACU 622 plakalı otomobil ile Kemal B’nin (73) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

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Kaza sonrası yaralanan motosikletli yaşlı adamın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kemal B. tedavi altına alındı. Trafik tescil kaydı bulunmayan kazalı motosiklet, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemine konuldu.

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