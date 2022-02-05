banner4556

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

banner4664

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
banner4582

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

banner4336

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Doğan A. (16) yönetimindeki plakasız motosiklet, cadde üzerinden geri manevra yapan sürücü Yusuf Gürbüz (35) yönetimindeki 16 TD 628 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet 20 metre sürüklendi. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki arkadaşı Ramazan Gököz (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erdinç Sözer: “Bizim hedefimiz her zaman kazanmak“
Erdinç Sözer: “Bizim hedefimiz her zaman kazanmak“
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349