banner4556

Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

banner4336

Arnavutköy’de sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı
banner4582

Arnavutköy’de sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

banner4575

Kaza, saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Boğazköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 COL 902 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise sürücüyü kontrol etti. Kaza yerinde yapılan çalışmalar sırasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından aracın kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kızılay’dan 50 öğrenciye bot ve mont
Kızılay’dan 50 öğrenciye bot ve mont
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349