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Otomobil takla attı, yolda can pazarı yaşandı

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Bursa’da yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak takla atan otomobilde can pazarı yaşandı.

Otomobil takla attı, yolda can pazarı yaşandı
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Bursa’da yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak takla atan otomobilde can pazarı yaşandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görükle girişinde bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta bulunanlar yola savrulurken ana yolda can pazarı yaşandı. Diğer sürücüler otomobilin içinde kalanların yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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