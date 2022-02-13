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Otomobile kurşun yağdırdılar: 2 ölü, 1 yaralı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, bir otomobile kurşun yağdırdı. Otomobilde bulunan 2 kadın hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Otomobile kurşun yağdırdılar: 2 ölü, 1 yaralı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, bir otomobile kurşun yağdırdı. Otomobilde bulunan 2 kadın hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği belirlemeyen şahıslar bir otomobile kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği araçtaki Tuğçe Arslan ve Emine Çöp ile yanlarında bulunan bir kişi yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kadınlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer kadın da tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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