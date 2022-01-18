Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Sakarya’nın Karasu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Otomobilin alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan F.G. idaresindeki 54 EM 899 plakalı Hyundai marka otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Otomobilinin motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracını durdurarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince alevlere teslim olan otomobile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis konu ile ilgili inceleme başlattı.