Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Çanta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2’si çocuk 6 kişinin bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi çevreden gelen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Araçta sıkışan bir kişi ise Silivri itfaiye ekipleri tarafından bariyerin kesilmesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
SİLİVRİ'DE D-100 KARAYOLU ÇANTA MEVKİİNDE SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 2’Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI. KAZADA ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN KİŞİ BARİYERLER KESİLEREK ARAÇTAN ÇIKARILDI.
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