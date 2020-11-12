Otomobilin çarptığı kadının üzerine montunu örttü

Beyoğlu’nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Kazada yere savrularak yaralanan kadını çevredeki vatandaşlar bir an olsun yalnız bırakmazken, sağlık ekipleri gelene kadar bir vatandaş montunu üzerine örttü.
Vatandaş yaralı kadına montunu örttü
Vatandaşların bir an olsun yalnız bırakmadığı kadına bir vatandaş ise montunu örttü. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yaralı kadına müdahale edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulans yola çıkacağı esnada kadının eşi koşarak olay yerine geldi. Eşini gören adam, rahat bir nefes almasının ardından hastaneye gitti.Sürücü de polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.